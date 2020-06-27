Пекин, , 05:08 — REGNUM Количество железнодорожных поездок за первый день трехдневного Праздника драконьих лодок в Китае достигло 7,53 млн, сообщает 26 июня агентство Синьхуа.

Данный показатель является самым высоким в этом году после пика поездок на Китайский новый год, сообщили в компании China State Railway Group Co., Ltd. Компания ожидает, что за 26 июня будет совершено 5,22 млн поездок.

Железнодорожные департаменты намерены запустить еще больше поездов для удовлетворения растущего спроса на поездки. Люди едут домой повидаться с родственниками или желают посетить туристические места.