Триполи, , 05:05 — REGNUM В Ливии за прошедшие сутки выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ливийский центр по контролю за заболеваниями.

Отмечается, что за 26 июня органы здравоохранения провели 476 тестов, из которых 15 показали положительный результат. Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на ливийской территории достигло 713.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня число зараженных коронавирусом в Ливии превысило 500. Тогда сообщалось, что в стране с начала пандемии умерли десять пациентов с COVID-19.

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