Пекин, , 05:03 — REGNUM Более 95% населения Китая имеет базовую государственную медицинскую страховку по данным на 2019 год, сообщили 26 июня в Национальной администрации безопасности здравоохранения КНР.

В рамках программ страхования на 2019 год, городские и сельские жители Китая могут рассчитывать на покрытие более 60% трат на госпитализацию страховкой, говорится в ежегодном коммюнике по развитию медицинской безопасности в стране.

В 2019 году 329 млн китайцев было покрыто базовой национальной программой страхования здоровья среди городских трудоустроенных граждан, а остальные 1,02 млрд юаней — планом для городских и сельских жителей, говорится в коммюнике.

Доход фонда программы базового медицинского страхования превысил 2,44 трлн юаней (около $346,13 млрд) в 2019 года, говорится в коммюнике, а также отмечается, что это составляет 2,5% от ВВП Китая за прошлый год. Общий объем трат фона на 2019 года вырос на 12,2% до почти 2,09 трлн юаней.