Токио, , 04:55 — REGNUM Компания Nintendo заявила, что не будет из-за эпидемии коронавирса переносить даты релизов видеоигр, которые запланированы на 2020 год. Об этом 27 июня сообщил портал Screen Rant.

Во время очередного собрания акционеров руководству компании задали вопрос о том, какие меры Nintendo принимала во время эпидемии коронавируса и работали ли её сотрудники в удалённом формате.

Менеджеры сообщили, что компания столкнулась с незначительными проблемами, однако заверили, что они не окажут никакого влияния на релизы, которые должны состояться в 2020 финансовом году (закончится 31 марта 2021 года). При этом они отметили, что задержки возможны в случае, если Япония столкнётся со второй волной эпидемии Covid-19.

Ранее Nintendo сообщила, что 17 июля 2020 года состоится релиз игры Paper Mario: The Origami King. Ожидается, что в 2020 году также выйдет дополнение Crown Tundra к игре Pokemon Sword and Shield. Пока нет информации о том, когда Nintendo планирует выпустить Breath of the Wild 2 и Metroid Prime 4.

Читайте ранее в этом сюжете: В онлайн-экшен Ninjala играют больше миллиона человек