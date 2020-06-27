Гонконг, Китай, , 04:54 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 27 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг выявлено 1196 подтвержденных случаев COVID-19 за все время эпидемии, включая семь смертельных. Из больниц был выписан 1091 человек.

В САР Макао заболели 46 человек, из больниц было выписано 45 человек. На Тайване выявлено 447 заболевших, включая семерых погибших и 435 выздоровевших.