Мехико, , 04:45 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки скончались 719 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Таким образом общее число жертв осложнений COVID-19 достигло 25 779 человек. Также за 26 июня в Мексике выявили 5441 случай заражения новым коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 208 392 случая инфицирования SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня власти мексиканской столицы Мехико решились ослабить ряд карантинных мер, введенных в стране из-за пандемии коронавируса нового типа. В столице Мексики начнут открывать центральные площади, магазины, рынки, гостиницы и рестораны.

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