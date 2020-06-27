Пекин, , 04:42 — REGNUM На материковой части Китая выявлено 4 новых «импортных» случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 27 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число «импортных», то есть прибывших из-за рубежа заболевших в стране достигло 1899 человек за все время эпидемии. Из четырех «импортных» случаев, два пришлись на провинцию Гуандун, один — на город центрального подчинения Шанхай и один — на провинции Гансу.

Из общего числа «импортных» пациентов 1814 человек были выписаны из больниц по выздоровлению, еще 85 человек продолжают получать медицинскую помощь в больницах страны. Смертей среди «импортных» пациентов в Китае нет.