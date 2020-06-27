Вашингтон, , 04:40 — REGNUM Аккаунт популярного стримера Dr DisRespect (Гай Бэйм) в сервисе онлайн-трансляций Twitch был заблокирован. Об этом 27 июня сообщил портал Screen Rant.

По имеющейся информации, блокировка имеет постоянный характер, при этом на текущий момент неизвестна причина, по которой администрация сервиса приняла соответствующее решение.

Инсайдеры сообщили, что блокировка может быть связана с простым нарушением авторских прав на музыкальную продукцию, поскольку Twitch, принадлежащий компании Amazon, с недавнего времени стал применять более жёсткие правила в рамках защиты подобной интеллектуальной собственности

Сам Dr DisRespect пока никак не прокомментировал факт блокировки канала, однако его приятель TimTheTatman, который также является топовым стримером, сообщил, что Бэйм «разговаривает с Twitch, чтобы выяснить, что случилось».

В марте 2020 года Dr. Disrespect выпустил смешной ролик, являющийя рекламой Twitch. Таким образом он дал понять подписчикам, что вскоре намерен подписать с сервисом новое соглашение. Гай Бэйм сотрудничает с платформой с момента её запуска, он имеет образ «крутого парня» из 80-х.

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