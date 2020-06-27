Пекин, , 04:37 — REGNUM В Китае подтвержден 21 новый случай COVID-19 за прошедшие суки, сообщает 27 июня агентство Синьхуа.

Из общего числа подтвержденных случаев, 17 являются локальными и еще четыре — «импортными», то есть привнесенными из-за рубежа. Все локальные случаи приходятся на столицу Китая город Пекин, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Смертей от опасной инфекции в Китае за прошедшие сутки зафиксировано не было. Напомним, что Пекин стал новым эпицентром эпидемии в Китае после того, как на рынке фермерской продукции «Синьфади» было выявлено сразу несколько кластеров инфекции.