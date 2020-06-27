Вашингтон, , 04:35 — REGNUM Число погибших от осложнений при заболевании COVID-19 в США составило 125 045 человек, сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.

Также количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране приближается к 2,5 млн и составляет 2 467 510. Кроме того, 663 тысяч человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня в американском штате Флорида из-за вспышки заболевания COVID-19 решили приостановить работу баров.

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