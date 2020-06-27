Пекин, , 04:30 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория Китая выпустила синий уровень погодной опасности из-за ливней, которые накрыли обширные территории страны, сообщает 26 июня агентство Синьхуа.

С 26 по 27 июня мощные ливни и ураганы ожидаются в провинциях Цзилинь, Ганьсу, Сычуань, Гуанси, Хунань, Цзянси, Чжэцзян, Аньхой, Юньнань и в Тибете, сообщили в Национальном метеорологическом центре Китая.

Некоторые районы провинции Сычуань и Тибетского автономного района ожидают ливни до 60 мм осадков в час. В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погодной опасности, где степень угрозы растет от синего и желтого к оранжевому и красному.

Мощные ливни обрушились на обширные территории Китая с начала июня. Целый ряд ключевых водных артерий страны разлились, спровоцировав наводнения.