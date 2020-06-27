Пекин, , 04:24 — REGNUM Китайская железнодорожная полиция изъяла 2369 кг наркотиков и задержали 2123 подозреваемых в преступлениях, связанных с оборотом наркотиков с июня 2019 года, сообщает 26 июня агентство Синьхуа.

Железнодорожная полиция по всей стране занимает жесткую позицию относительно преступлений, связанных с оборотом наркотиков, активизируя меры выявления подозрительных пассажиров на крупных вокзалах и станциях, а также усиливая проверки пассажирских и грузовых поездов, сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР.

Передавая данные в рамках единой железнодорожной полицейской системы, китайская железнодорожная полиция усилила сотрудничество с другими органами общественной безопасности, а также правоохранительными ведомствами.