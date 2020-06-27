Шанхай, Китай, , 04:17 — REGNUM Таможня Шанхая расследовала 34 случаев контрабанды наркотиков почтовыми отправлениями с начала года, сообщает 26 июня агентство Синьхуа.

По словам заместителя директора департамента по борьбе с контрабандой таможни Шанхая Ли Цина, из 34 случаев, 30 посылок с наркотиками отправлялись обычной почтой и еще четыре — экспресс.

Психотропные препараты, наркотические препараты, марихуана и прочие запрещенные вещества значительно выросли в объемах контрабанды относительно героина и кокаина. С июля 2019 года по июнь 2020 года таможня Шанхая изъяла в обще сложности 1930,79 грамма новых психотропных наркотиков.