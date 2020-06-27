Москва, 27 июня 2020, 04:51 — REGNUM В субботу, 27 июня, в Москве будет переменная облачность, местами дождь, гроза. Температура воздуха +30… +32 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В ночь на 28 июня в Москве будет переменная облачность, без осадков, +18… +20 °С.
Ветер северо-западный, западный 5−10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +27… +32 °С днём и +15… +20 °С ночью.
В воскресенье, 28 июня, днём в столице ожидается +26… +28 °С. По области +23… +28 °С. Ночью в регионе ожидается +10… +15 °С. Местами небольшой дождь, гроза.