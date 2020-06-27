Оренбург, , 04:50 — REGNUM На Тоцком полигоне в Оренбургской области прошли учения танкистов 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО). Об этом 26 июня сообщает пресс-служба ЦВО Минобороны РФ.

В ходе учений разведка армии обнаружила сопровождаемое вертолётами движение колонны танков условного противника. Полная картина была установлена с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и комплексов разведки, управления и связи «Стрелец».

Для «уничтожения» колонны была организована засада, во время которой экипажи танков Т-72Б3 огнём с закрытых позиций заблокировали продвижение колонны, для чего подбили головной и замыкающий танки. После этого с дистанции около 2 тысяч метром «вражеская» колонна была уничтожена огнём из 125-мм пушек. Пытавшиеся противодействовать разгрому колонны вертолеты противника были рассеяны огнём из 12,7-мм крупнокалиберных танковых пулемётов НСВТ.

Танковые экипажи также отработали приёмы сквозных атак, огневых засад, отражение группового налёта БПЛА и нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника.

В учениях на Тоцком полигоне было задействовано более 500 военнослужащих и 100 единиц военной техники.

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