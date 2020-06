Лос-Анджелес, США, , 04:03 — REGNUM На основе ролевой игры Disco Elysium эстонской студии ZA/UM снимут сериал. Об этом 26 июня сообщил журнал Variety.

Журналисты узнали, что разработчики уже сотрудничают в этом вопросе с киностудией dj2 Entertainment, известной благодаря работе над фильмом «Соник в кино». Эта компания ранее также получила права на создание фильмов по таким видеоиграм, как Life is Strange, We Happy Few, Vampyr и Sleeping Dogs.

Релиз Disco Elysium на ПК состоялся 15 октября 2019 года, на macOS — 27 апреля 2020-го, ожидается, что в 2020 году разработчики выпустят её версии для PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Игра была хорошо принята критиками и аудиторией, в частности, она победила в четырёх номинациях премии The Game Awards 2019: «Лучшее повествование», «Лучшая независимая игра», «Лучший дебют инди-разработчика» и «Лучшая ролевая игра».

