Вашингтон, , 03:57 — REGNUM В США за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом — 40 870 человек, сообщает агентство Reuters.

Согласно данным агентства, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Соединенных Штатах превысило 2,47 миллионов. Рекордные темпы роста числа зараженных зафиксированы в штатах Айдахо, Алабама, Аризона, Вайоминг, Джорджия, Калифорния, Миссисипи, Миссури, Невада, Оклахома, Теннесси, Техас, Флорида и Южная Каролина. При этом отмечается, что число инфицированных резко выросло в связи с отменой ряда карантинных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава американского Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд не исключил, что истинное число зараженных коронавирусом нового типа в США составляет не менее 23 млн человек, что почти в десять раз выше официальных данных.

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