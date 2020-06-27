Куньмин, Китай, , 03:49 — REGNUM Один человек погиб, еще шесть пропали без вести после того, как рыбацкая лодка затонула в Сишуанбаньна-Дайском автонимом районе провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 26 июня агентство Синьхуа.

Лодка с 24 людьми на борту затонула на пересечении рек Ланьцан и Наньбань около 4:00 по местному времени 25 июня. Всего 17 человек было спасено, найдено тело одного погибшего в низовьях реки в водах Мьянмы, сообщили спасатели.

Власти автономного района направили 17 лодок и 400 человек на проведение поисково-спасательной операции в сотрудничестве со спасателями Мьянмы. Власти продолжают проводить расследование и спасательные операции.