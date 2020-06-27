Чита, , 03:28 — REGNUM В Чите от новой коронавирусной инфекции вылечились более 30 пациентов многопрофильного военного полевого госпиталя. Об 27 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как отмечается в заявлении военного ведомства, медицинскую помощь с начала работы в Чите полевого госпиталя на 100 коек, направленного в регион по поручению президента России Владимира Путина, получили 52 человека. 33 пациента завершили лечение от COVID-19 и выписались.

По словам заместителя начальника госпиталя по медчасти подполковник Туяны Смагуловой, из 33 выздоровевших, семь пациентов были выписаны из стационара за последние сутки. А всего в настоящее время лечение в многопрофильном госпитале продолжают 19 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 22 июня, из военного госпиталя в Чите после терапии от COVID-19 была выписана половина пациентов — 21 человек.

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