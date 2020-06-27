Сантьяго, , 02:12 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Чили возросло до 263 360, из них 4 296 — выявлены за последние сутки, 26 июня сообщается на сайте чилийского минздрава.

Также в республике зарегистрировано 165 летальных исходов среди больных с COVID-19. С начала пандемии от данного заболевания в Чили погибло 5 068 пациентов.

В настоящее время в палатах интенсивной терапии размещено 2 086 человек, в том числе 1 772 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня стало известно, что в мире количество выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 9,4 млн.

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