Красноярск, , 03:27 — REGNUM В субботу, 27 июня, в Красноярске будет переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза, температура воздуха +25… +27 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:00 на Театральной площади было +18 °C, небольшой дождь.

Ночью с 27 на 28 июня ожидается до +16 °C.

Скорость восточного ветра 2−7 м/с, порывы до 12 м/с. Давление — 727мм рт. ст.

В воскресенье, 28 июня, в Красноярске до +28 °C днём и до +16 °C ночью.

В понедельник, 29 июня, в Красноярске ожидается до +21 °C днём. Ночью до +13 °C.

По информации Среднесибирского УГМС, в центральных и южных районах Красноярского края 27 июня грозы, возможен град, шквалистые усиления ветра до 15−18 м/с. На востоке центральных районов температура +27… +32 °С.