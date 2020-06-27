Маскат, , 01:32 — REGNUM В Омане за прошедшие сутки скончались девять пациентов с коронавирусной инфекцией. Это рекордное для страны число летальных исходов за одни сутки с начала пандемии, сообщает пресс-служба оманского минздрава.

Всего в Омане с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 стали 153 человека. Также за 26 июня в стране выявили 1132 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Омане достигло 36 034.

Кроме того, в Омане за минувшие сутки выздоровели 962 пациента. Всего с болезнью справились в стране 19 482 человека.