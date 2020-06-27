Бразилиа, , 01:31 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии увеличилось на 46 860 и составило 1 274 974, сообщается на сайте министерства здравоохранения.

Кроме того, за сутки в стране зарегистрировали 990 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Всего в Бразилии от осложнений приданном заболевании погибло 55 961 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что он, возможно, уже переболел COVID-19 и собирается сдать тест на антитела к нему.

Читайте ранее в этом сюжете: Бразильский президент заявил, что мог переболеть COVID-19