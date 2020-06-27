Лима, , 01:18 — REGNUM Ряд правил, в том числе отказ от использования святой воды, решила ввести конференция епископов Перу для проведения религиозных мероприятий в храмах, 26 июня сообщает агентство Andina.

Также служители церкви должны будут отказаться от целования образов и изменить процесс причастия. Храмы смогут принимать не более трети от прежнего числа прихожан, а лицам из категории риска, будет рекомендовано отказаться от посещения храмов.

Кроме того, посетители религиозных объектов должны будут воспользоваться антисептическим средством для рук или вымыть их с мылом. В храмах планируется проводить регулярную дезинфекцию.

Планируется, что данные правила вступят в силу после отмены карантина в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, на 26 июня в Перу зарегистрировано 272 364 случая заражения новым коронавирусом.

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