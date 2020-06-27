Сан-Хосе, , 01:02 — REGNUM Власти Коста-Рики решили снять ограничения на международные авиарейсы, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщает газета El Mundo.

Газета сообщает, что въезд в Коста-Рику будет разрешен с 1 августа только гражданам тех стран, где отмечена благоприятная и неопасная обстановка по коронавирусу нового типа. Сам список стран, гражданам которых можно будет посетить Коста-Рику будет опубликован позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня власти Коста-Рики приостановили отмену карантинных ограничений из-за роста числа зараженных коронавирусом нового типа. Тогда за одни сутки в стране подтвердили 119 случаев инфицирования SARS-CoV-2, что является рекордным с начала пандемии.

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