Лима, , 00:58 — REGNUM 272 364 случая заражения новым коронавирусом зарегистрировано в Перу, в том числе 3 762 — за последние сутки, 26 июня сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения.

Также за истекшие 24 часа в стране скончалось 178 пациентов с COVID-19. Всего от осложнений при данном заболевании в Перу умерло 8 939 человек. Еще 159 806 больных излечились.

Кроме того, с начала пандемии в республике было проведено 1 604 521 анализов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня Перу вышло на шестое место в мире по масштабам распространения коронавирусной инфекции.

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