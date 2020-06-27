Сингапур, , 00:46 — REGNUM В Сингапуре за прошедшие сутки выявили 219 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Среди новых случаев заражения 98% связаны с уже известными очагами инфекции, происхождение других выясняется. Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на сингапурской территории достигло 42 955.

Также за 26 июня в Сингапуре выздоровел 221 человек. Всего с начала пандемии вылечились 36 825 пациентов, их уже выписали из медучреждений страны. В настоящее время в больницах страны находятся 183 человека, из них один — в критическом состоянии.

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