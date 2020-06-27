Санта-Фе, США, , 00:43 — REGNUM Три жителя американского штата Нью-Мексико скончались, выпив антибактериальное средство для рук, 26 июня передает телеканал KRWG со ссылкой на департамент здравоохранения региона (NMDOH).

В состав этого антисептика входил токсичный метиловый спирт. Кроме того, еще один человек, который также употребил антисептический гель, ослеп навсегда, а трое — госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля бывший американский вице-президент Джо Байден призвал жителей США не пить отбеливатель в качестве меры по борьбе с коронавирусом нового типа.

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