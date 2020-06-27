Ханой, , 00:22 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили один случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба вьетнамского минздрава.

Новым пациентом стал 31-летний гражданин страны, вернувшийся недавно из Камеруна. Отмечается, что он находился на карантине в Хо Ши Мине после прибытия. Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во Вьетнаме достигло 353.

Также за 26 июня в стране выздоровел еще один пациент. Всего с болезнью во Вьетнаме с начала пандемии справились 330 человек. Летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в стране не было зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня во Вьетнаме продлили запрет на въезд иностранных туристов. Пока в страну разрешен въезд инвесторам и специалистам.

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