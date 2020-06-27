Архангельск, , 00:14 — REGNUM Министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов заявил, что в регионе нет нехватки кадров для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. По его словам, медицинская помощь пациентам с COVID-19 оказывается в необходимом объеме.

«Возросшая нагрузка на систему здравоохранения, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, действительно потребовала принятия ряда управленческих решений, — подчеркнул глава ведомства. — Все решения принимаются исходя из оперативной ситуации и потребностей того или иного учреждения. Ситуации, когда в какой-либо больнице региона не хватало медицинских работников в той степени, чтобы это сказалось на качестве оказания помощи заболевшим, за период с начала пандемии не допущено. Любые локальные ситуации отрабатываются оперативно».

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, в Северодвинской ГБ № 2 на сегодня развернута 421 инфекционная койка, в том числе 21 реанимационная. Для работы госпиталя предусмотрено 407 штатных единиц, которые укомплектованы на 82%. Врачами и средним медицинским персоналом укомплектованность — 86%, уборщиков помещений — на 75%.

«В кадрах проводится работа по отзыву сотрудников из плановых отпусков, дополнительно приняты в стационар и поликлинику 6 врачей ординаторов. Кроме того, в инфекционном стационаре работают специалисты из других регионов. Всего привлечено порядка 100 сотрудников и сформирован резерв», — уточнили в правительстве.

В областной больнице развернуто 350 инфекционных коек. Для полного доукомплектования необходимы 3 врача-анестезиолога-реаниматолога, 4 медицинских сестры-анестезиста, 6 уборщиков производственных и служебных помещений. Эта потребность, по данным минздрава, закрывается за счет задействования сводных бригад. Кадровый состав усилен за счет отзыва из плановых отпусков 48 специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава оперативного штаба Артем Вахрушев сообщил о том, что в регионе около 500 медработников заразились коронавирусом. После этого глава минздрава Карпунов заявил, что в медучреждениях сложился «объективный и маловосполнимый» кадровый дефицит.