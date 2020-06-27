Киев, , 00:10 — REGNUM Резиновые сапоги пришлось одолжить у жителя Прикарпатья президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он смог пройти по густой грязи во время своей поездки на запад страны. Об этом 26 июня сообщает украинский телеканал «Громадьске».

Президент Украины прибыл 26 июня с рабочим визитом в регионы на западе Украины для осмотра пострадавших от наводнения регионов. В селе Ланчин кортеж Зеленского попал в густую непролазную грязь, но президент Украины решил лично посмотреть на последствия наводнения.

Глава государства оказался не готов к тому, что придётся идти по сильно загрязнённой местности. Тогда один из жителей села отдал главе государства свои резиновые сапоги. Как обошёлся без необходимой обуви сам мужчина, не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщалось, что президент Украины Зеленский выразил свои соболезнования семьям и близким погибших в результате наводнения в западных регионах Украины.

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