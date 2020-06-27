Рига, , 00:08 — REGNUM Муниципальное предприятие Rīgas satiksme объявило о возобновлении с 29 июня перевозок на маршрутных экспресс такси, которое было приостановлено в столице Латвии сразу по введению режима ЧС, 13 марта, пишет портал tvnet.lv.

Пока маршрутные экспресс такси будут курсировать только по рабочим дням, исключением станет маршрут Железнодорожный вокзал — Вецдаугава. Прежние скидки на всех маршрутах отменены.

С 13 марта по 9 июня из-за пандемии COVID-19 решением правительства в Латвии действовал режим Чрезвычайной Ситуации. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.