Мехико, , 23:51 — REGNUM Ослабление карантинных мер в столице Мексики начнётся с 29 июня, сообщили 26 июня в мэрии Мехико.

Сигнал эпидемиологической опасности в Мехико по решению местных властей снижен с «красного» до «оранжевого».

Так, в городе откроют центральные площади, гостиницы, рестораны, универмаги и рынки. Кроме того, можно будет на открытом воздухе проводить тренировки.

Пока не разрешено открывать кинотеатры, музеи и места поклонения, учебные заведения.

Напомним, в Мексике количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 202 951, летальных исходов 25 060, случаев выздоровления 149 318, летальность составляет 12,35%.

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