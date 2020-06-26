Кишинёв, , 23:47 — REGNUM Военнослужащие Национальной армии Молдавии, принимавшие участие 24 июня в параде Победы в Москве, по возвращении в Молдавию проведут 14 дней в карантине. Об этом сообщил 25 июня министр обороны Молдавии Александр Пынзарь, передает ИА REGNUM.

По его словам, солдаты проведут карантин в «специальной казарме». Министр добавил, что в Москве молдавские военные четыре раза сдавали тест на коронавирус, и все результаты были отрицательными.

Пынзарь также сообщил, что молдавские военные вернутся на родину специальным чартерным рейсом, который организовали и оплатили российские власти.

Напомним, в параде Победы в Москве участвовали 75 молдавских военнослужащих. На параде также присутствовал президент Молдавии Игорь Додон. По возвращении в Кишинев он также решил уйти на самоизоляцию, правда вместо положенных согласно нормам 14 дней проведет в карантине только два-три дня.

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