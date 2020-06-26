Женева, Швейцария, , 23:29 — REGNUM Свыше 177 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано во всем мире за последние сутки, сообщает 26 июня официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

С учетом этих данных, общее количество заразившихся превысило в мире 9,4 млн человек.

Число выявленных случаев заражения с начала эпидемии насчитывает 9 473 214.

Кроме того, за последние сутки во всем мире было зарегистрировано 5116 смертей пациентов с диагнозом COVID-19.

Общее число жертв пандемии коронавируса в мире насчитывает 484 249 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения 11 марта официально объявила вспышку коронавируса пандемией глобального масштаба.

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