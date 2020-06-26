Буэнос-Айрес, , 23:29 — REGNUM Продлить карантин в Буэнос-Айресе и пригородах решили до 17 июля власти Аргентины. Об этом 26 июня сообщил в своём видеообращении президент страны Альберто Фернандес.

Кроме продления действия карантинных мер в столице страны были предприняты более жёсткие шаги. Жителей Буэнос-Айреса и пригородов попросили оставаться дома и выходить только за продуктами. Такой режим будет действовать до 17 июля включительно.

Раньше в Буэнос-Айресе были разрешены прогулки по выходным дням и в вечерние часы и разрешена работа небольших торговых точек. При этом в большинстве регионов страны был отменён режим ограничений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рекордном количестве выявленных случаев заражения коронавирусом в Аргентине. Общее количество подтверждённых случаев заражения в стране превысило 50 тысяч, из них случаев летального исхода свыше 1100.

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