Москва, , 23:21 — REGNUM Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова заявила, что она закрывает фонд из-за проигранного суда. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook сегодня, 26 июня.

Романова рассказала, что ее фонд проиграл иск бывшего сотрудника. По ее версии, этот сотрудник брал деньги с подзащитных, защищая их от имени фонда. Из-за этого он был уволен из организаций. Но данный сотрудник — Динар Идрисов — подал в суд на фонд и выиграл его. Суд обязал фонд «Русь сидящая» выплатить Идрисову 1,3 млн рублей и принять его на работу обратно. Счета фонда были арестованы.

По словам Романовой, с сегодняшнего дня деятельность фонда прекращается.

«Таких денег у нас нет, теперь все наши счета арестованы, и мы закрываемся», — пишет Романова.

При этом она подчеркнула, что коллектив фонда все равно будет помогать тем, кто к нему обратился. Но просит не переводить пожертвования, так как пока не понятно, куда они попадут.

Стоит отметить, что к фонду «Русь сидящая» у властей давно было много претензий. Данная организация предоставляет властным органам недостоверную информацию, нецелевым образом расходует выделенные ей бюджетные средства. Методы работы фонда также вызывали много вопросов.