Москва, , 23:16 — REGNUM В Москве умерли ещё 20 человек, ранее заболевших COVID-19, сообщает 26 июня столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

У всех умерших кроме диагноза «пневмония» было подтверждено заражение коронавирусом.

«В Москве скончались 20 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — указано в сообщении штаба.

С учётом новых жертв эпидемии, общее число умерших от COVID-19 в Москве насчитывает 3714 человек.

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