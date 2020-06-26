Москва, 26 июня 2020, 23:16 — REGNUM В Москве умерли ещё 20 человек, ранее заболевших COVID-19, сообщает 26 июня столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса.
У всех умерших кроме диагноза «пневмония» было подтверждено заражение коронавирусом.
«В Москве скончались 20 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — указано в сообщении штаба.
С учётом новых жертв эпидемии, общее число умерших от COVID-19 в Москве насчитывает 3714 человек.
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