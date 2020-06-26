Москва, , 23:09 — REGNUM За минувшие сутки в Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом. Об этом 26 июня сообщили в московском оперативном штабе.

У всех умерших был подтверждён диагноз «пневмония», а также получены положительные результаты тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, три новых случая инфицирования коронавирусом выявлены в Монголии. Из Москвы вернулись студенты, тесты которых на COVID-19 оказались положительными.

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