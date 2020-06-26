Москва, , 23:04 — REGNUM Федеральные надбавки для сотрудников клинико-диагностической лаборатории ГКБ № 64 им. Виноградова в Москве не предусмотрены. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

В информации пояснили, что лаборатория расположена в корпусе, который не перепрофилировали для работы с пациентами с коронавирусом.

«В данной лаборатории исследования на выявление новой коронавирусной инфекции методом ПЦР не проводились», — заявили в пресс-службе.

Следовательно, пояснили в департаменте, федеральные надбавки не предусмотрены. При этом начислены и произведены в полном объёме региональные выплаты. Они рассчитывались по фактически отработанному времени на проведение исследований методом ИФА.

Ранее информация о проблемах с выплатами в лаборатории ГКБ №64 появилась в ряде СМИ.