Улан-Батор, , 23:03 — REGNUM Три новых случая инфицирования коронавирусом выявлены в Монголии, сообщает 26 июня Синьхуа.

Все случаи завозные, отметил Дулмаагийн Нямхуу, возглавляющий Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний. Из Москвы вернулись студенты, тесты которых на COVID-19 оказались положительными.

Нямхуу «В настоящее время они находятся в изоляции в Национальном исследовательском центре инфекционных заболеваний Монголии».

Таким образом, общее количество случаев COVID-19 в стране достигло 219. За сутки в Монголии выздоровел один пациент с коронавирусной инфекцией, так что общее число выздоровлений достигло 170.

Летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Монголии по-прежнему не зафиксировано. Лечение продолжают 49 человек.

Отметим, что Монголия в мире занимает 165-е место по числу выявленных случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2.

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