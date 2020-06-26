Воронеж, , 22:57 — REGNUM Смерть 19-летнего солдата-срочника из Иркутской области наступила в результате суицида признаков насильственной смерти не установлено, об этом ИА REGNUM сообщили 26 июня в пресс-службе Западного военного округа, комментируя ранее опубликованные заявления родственников о возможной насильственной смерти юноши.

«Растиражированная в ряде СМИ информация о причинах и обстоятельствах смерти военнослужащего одной из воинских частей Западного военного округа, в апреле 2020 года покончившего жизнь самоубийством в Воронежской области, не соответствует действительности. Командованием воинской части, в которой проходил службу военнослужащий, совместно с правоохранительными органами были в установленном порядке проведены все необходимые проверочные мероприятия и экспертизы, установившие, что смерть военнослужащего наступила в результате суицида», — сообщили в пресс-службе.

На сайте Главного военно-следственного управления следственного комитета Российской Федерации 26 июня также сообщается о том, что уголовное дело, возбуждённое ранее по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»), было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

«В ходе предварительного следствия факт доведения до самоубийства рядового своего подтверждения не нашел, вследствие чего виновных в его гибели не имеется», — сообщили в ведомстве.

В СК также сообщили о доказанности вины рядового в хищении денег с банковской карты сослуживца, а также подтвердили данные о том, что экспресс-тест мочи рядового, направленный на установление факта употребления последним наркотического средства, который дал положительный результат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19-летний рядовой Дмитрий В., родом из Иркутской области, служивший под Брянском и находившийся в Воронеже для репетиции парада, был найден мёртвым рядом с котельной Воронежского авиазавода. Родные погибшего отказываются верить в официальную причину смерти юноши — суицид: по их утверждению, на теле погибшего были кровоподтёки, ссадины, другие телесные повреждения. Также, по словам родных, при вскрытии эксперт не нашёл следов наркотических средств в организме погибшего.

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