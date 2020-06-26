Москва, , 22:51 — REGNUM Начались работы по реставрации кинотеатра «Родина» на востоке Москвы, сообщает сайт Стройкомплекса столицы.

Объект расположен на Семёновской площади. Реставрация займёт около года, в планах вернуть зданию исторический облик и расширить площадь. «Родина» после обновления должна стать центр районного досуга и дополнительного образования. Запланировано появление кафе, ресторанов, пункта выдачи интернет-заказов, творческой мастерской для детей, а также места для проведения мастер-классов программы «Московское долголетие».

Открытие после реставрации должно состояться во второй половине 2021 года.