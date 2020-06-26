Москва, , 22:50 — REGNUM Внутренний туризм запускается с 1 июля в 67 регионах Российской Федерации. Об этом 26 июня сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.

Догузова отмечает, что справка об отсутствии новой коронавирусной инфекции будет нужна для санаторно-курортных учреждений. Вместе с тем глава Ростуризма считает эту норму избыточной и рассчитывает на её отмену с 1 июля.

Как пояснила Догузова, в Ростуризме работают над тем, чтобы норма об обязательном наличии справки ушла из списка требований. По словам главы Ростуризма, такое требование мешает туристам комфортно путешествовать и планировать свои поездки.

Также Догузова рассказала, что Ростуризм активно работает над запуском туристических маршрутов из центра России на Дальний Восток.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что отсутствие российских туристов за границей существенно скажется на прибыли европейских компаний.

Читайте ранее в этом сюжете: Отсутствие туристов из РФ ударит по прибыли компаний ЕС