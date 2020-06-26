Париж, , 22:33 — REGNUM Слова «белая» и «светлая» уберёт из описания своей продукции для ухода за кожей французская компания L'Oreal. Об этом 26 июня сообщает агентство Reuters.

В заявлении L'Oreal Group отмечается, что руководство компании считает оправданным обеспокоенность словами, которые используются в описании продукции для выравнивания тона кожи. В компании было принято решение об удалении слов «белая/отбеливающая» и «светлая/осветляющая» со всей продукции.

Подобное решение на фоне проходящих по всему миру протестов против расовой дискриминации принял ряд компаний, выпускающих косметику.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аналогичном решении компании Unilever, руководство которой распорядилось убрать слова «белая» и «светлая» со всех упаковок выпускаемого продукта. В том числе будет изменено название крема для лица, включающее данные слова.

До этого компания Johnson & Johnson приняла решение о прекращении выпуска линейки косметики для осветления кожи в ряде стран Азии и Ближнего Востока.

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