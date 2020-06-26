Москва, 26 июня 2020, 22:24 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан привыкать к нормальной жизни с соблюдением необходимых мер предосторожности.
По его словам, ситуация с эпидемиологической обстановкой в Москве каждую неделю улучшается.
«Ничего плохого не происходит. Психологически очень сложно перестроиться», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Мэр отметил, что многим прежняя открытость кажется непривычной и рискованной, «что отчасти верно, но все равно надо привыкать к нормальной жизни».
При этом Сергей Собянин призвал соблюдать санитарные меры предосторожности.