Москва, , 22:24 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан привыкать к нормальной жизни с соблюдением необходимых мер предосторожности.

По его словам, ситуация с эпидемиологической обстановкой в Москве каждую неделю улучшается.

«Ничего плохого не происходит. Психологически очень сложно перестроиться», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр отметил, что многим прежняя открытость кажется непривычной и рискованной, «что отчасти верно, но все равно надо привыкать к нормальной жизни».

При этом Сергей Собянин призвал соблюдать санитарные меры предосторожности.