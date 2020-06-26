Оренбург, , 21:35 — REGNUM В Тюльганском районе Оренбуржья глава Ивановского сельсовета стала фигуранткой уголовного дела. Ей вменяют присвоение с использованием собственного служебного положения и служебный подлог, сообщает региональное управление СКР.

По версии следствия, подозреваемая чиновница издала решение совета депутатов о премировании главы сельсовета, на основании которого получила премию за 2018 год. По данным следователей, это решение было незаконным.

Сейчас идёт сбор доказательств. Дело расследует Октябрьский межрайонный следственный отдел.