Сан-Сальвадор, 26 июня 2020, 21:01 — REGNUM Три сотни полицейских оказались инфицированы коронавирусом в Сальвадоре, сообщили 26 июня в полиции страны.
Уточняется, что десять правоохранителей, у которых было выявлено заражение коронавирусной инфекцией, скончались.
Напомним, в Сальвадоре количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 5517, общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 составляет 133.
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