Керчь, Крым, , 20:58 — REGNUM Движение рельсового автобуса по маршруту Керчь — Анапа возобновляется с 1 июля, сообщили в министерстве транспорта Крыма.

В Анапу и обратно будет отправляться три рейса в день: два по маршруту Феодосия — Анапа и один рейс по маршруту Керчь — Анапа. В перевозке пассажиров будут задействованы рельсовые автобусы из трёх вагонов.

Пригородное железнодорожное сообщение между Керчью и Анапой было запущено 7 марта, однако 2 апреля было приостановлено из-за ограничений в связи с коронавирусом. Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 26 июня из Крыма также открыто автобусное сообщение с Москвой, Ставропольским краем, Астраханью, Волгоградом.