Воронеж, , 20:52 — REGNUM Режим безопасного поведения в Воронежской области продлён до 5 июня, соответствующий указ подписал 26 июня исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Сергей Трухачёв, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Новый документ разрешает открытие парков культуры и отдыха, работу салонов красоты. Также разрешается проведение общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектам планировки территорий.

«Для жителей региона старше 65 снова устанавливается обязательный режим самоизоляции. Работающим пенсионерам данной возрастной категории продлят действие электронных больничных листков сроком действия от 15 июня до 5 июля», — сообщили в пресс-службе.

Как напоминает ИА REGNUM, в Воронежской области режим безопасного поведения действует с 31 марта. На 26 июня в регионе подтверждено 6846 случаев заражения коронавирусом, 41 человек скончался.